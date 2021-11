Halo Infinite mostra i muscoli su Xbox Series X ma su Xbox Series S non è all'altezza? L'analisi di Digital Foundry

Il multiplayer di Halo Infinite è già uscito, su PC e console di Microsoft, mentre la campagna arriverà solo l'8 dicembre. Alcuni content creator e influencer hanno ricevuto in preview, comunque, la modalità singleplayer dl kolossal firmato 343 Industries, e tra questi figura Digital Foundry, che non è stata con le mani in mano e ha provveduto ad analizzare le performance del titolo sia su Series X che su Series S.

Mentre sull'ammiraglia di Microsoft ci sono buone notizie, che consistono in un framerate abbastanza stabile di 60fps e una risoluzione variabile 4K in modalità Qualità e di 120fps un po' più ballerini con risoluzione 1080p in modalità Prestazioni, sulla sorella minore c'è qualche parola in più da spendere.

La modalità Qualità su Xbox Series S presenta una risoluzione fissa a 1080p e un framerate bloccato a 30fps, e la modalità Prestazioni offre 1080p dinamici e un framerate che arriva ai 60fps. Entrambi i framerate sembrano più solidi, ma una domanda è lampante: se Series S deve necessariamente avere un framerate più basso per poter mantenere stabile la risoluzione Full HD... come girerà su Xbox One?

Il gioco non è comunque ancora uscito e delle patch di stabilità ci saranno sicuramente, ma dalle premesse si rischia un abbattimento ancora maggiore della risoluzione su una console come Xbox One S.

Fonte: Wccftech