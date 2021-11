Halo Infinite svela prezzo e nuovi dettagli del Battle Pass per il multiplayer

343 Industries ha rivelato maggiori dettagli sul sistema battle pass di Halo Infinite insieme al prezzo.

Anche se sappiamo già qualcosa sui battle pass, come il fatto che non scadono mai, e sappiamo che il primo arriverà insieme all'uscita del gioco il prossimo mese, questa è la prima volta che lo studio offre informazioni sui prezzi.

Parlando con IGN, lo studio ha detto il pass costerà $10 e saprete sempre esattamente cosa state ricevendo.

Anche in questo caso, i battle pass non scadranno, ma potrete averne solo uno attivo alla volta. Detto questo, potrete cambiare quello attivo in qualsiasi momento. Quasi ogni quarto del pass avrà un cosmetico leggendario e questi saranno legati al canone o a un nuovo tipo di oggetto di personalizzazione con attributi o effetti speciali e le ricompense dell'evento saranno separate.

Il primo battle pass sarà incentrato su Halo: Reach e si chiamerà Heroes of Reach, come annunciato a giugno. Il primo nucleo di armatura presenterà opzioni di personalizzazione a tema Reach.

Nuove opzioni di personalizzazione possono essere ottenute anche al di fuori del battle pass attraverso la campagna e completando tutte le sfide settimanali. Gli eventi forniranno anche opzioni aggiuntive e ogni evento avrà il proprio pass evento gratuito.

Riceverete una playlist speciale e un nuovo reward track per ogni evento. Sono due settimane per un evento e una settimana per Fracture, ma Fracture ritornerà ogni mese e salverà i vostri progressi.

Parlando di Frcture, questo evento ricorrente è il momento in cui entreranno in gioco i cosmetici più unici come l'armatura da samurai Yoroi.

Secondo 343, il sistema di battle pass è "solo una piccola parte dell'ecosistema complessivo per una stagione" e il piano è di prendere la struttura di un battle pass e sovrapporla alla struttura dell'evento. L'obiettivo è che i giocatori si sentano ricompensati ogni volta che si impegnano in un'attività e il battle pass "si trova al di sopra di tutto questo".

Halo Infinite arriverà su Xbox e PC l'8 dicembre.

Fonte: VG247.