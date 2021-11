Star Wars Battlefront 3? Il multiplayer designer di Halo Infinite si unisce a Respawn e lavorerà a un gioco di Star Wars

Il designer multiplayer di Halo Infinite Patrick Wren sta ora lavorando a un gioco di Star Wars presso Respawn Entertainment. Dopo otto anni e cinque mesi, Patrick Wren ha lasciato 343 Industries alla fine di ottobre.

Presso lo studio di sviluppo di Halo, Wren ha lavorato come progettista senior multiplayer e come designer di sistemi multiplayer per Halo Infinite. Wren si è unito a Respawn Entertainment questa settimana, lavorando come Senior Encounter Designer su un gioco di Star Wars. Wren ha già familiarità con il marchio Star Wars. Nel 2011 ha potuto fare la sua prima esperienza come stagista in level design presso LucasArts, prima di lavorare lì come level designer su Star Wars: First Assault, tra le altre cose.

"Sono felice di annunciare che oggi è il mio primo giorno nel team Jedi come Senior Encounter Designer a presso Respawn. Sono così entusiasta di tornare in Star Wars e lavorare con questo incredibile team" ha scritto sul suo account Twitter Wren.

I am happy to announce that today is my first day on the Jedi team as a Senior Encounter Designer @Respawn. I am so excited to be back on Star Wars and work with this incredible team. pic.twitter.com/JItAkdB5xa — Patrick Wren (@Witdarkstar) November 8, 2021

Per adesso non ci sono nuovi dettagli su quale sia questo nuovo progetto di Star Wars, visto che EA che ha dichiarato già precedentemente che non parlerà di nuovi giochi legati a questo franchise almeno fino al 2022. Non ci resta quindi che attendere.

