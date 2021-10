Halo Infinite delude Dr. Disrespect: 6 anni di sviluppo, budget enorme ma la campagna non sembra 'nuova e ispirata'

Alla fine di quest'anno tre saranno gli FPS in arrivo per i giocatori che amano questo genere: Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042 e Halo Infinite. Il famoso streamer Dr. Disrespect ha già detto la sua sui primi due giochi, esprimendo preoccupazione: ora però, dopo il video della campagna single player di Halo Infinite, lo streamer sembra non essere rimasto colpito.

Dopo aver visto la campagna di Halo Infinite, Dr. Disrespect ha dichiarato: "Niente di tutto quello che ho visto mi attira. Mi dispiace, ma questo gioco non fa per me. E' in sviluppo da sei anni? Se vuoi utilizzare così tanto tempo per sviluppare la campagna devi renderla più nuova e stimolante, qualcosa di mai visto prima. Hai un budget enorme ed è per una delle più grandi IP del settore".

In seguito lo streamer ha dichiarato quanto Halo Infinite per avere successo debba avere una versione Battle Royale: "Affinché questo gioco possa durare più di tre settimane dopo il lancio, ha bisogno di un Battle Royale. Guardate il panorama, le montagne sullo sfondo. C'è una struttura in alto per i cecchini, questo gioco sarebbe incredibile se avesse una modalità Battle Royale". Qui di seguito potete dare uno sguardo al video al minuto 29:00.

Ad ogni modo, Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

