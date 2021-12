Halo Infinite aggiungerà tre nuove modalità entro la fine dell'anno

343 Industries sta per inserire ben tre modalità PvP in Halo Infinite: Tutti contro tutti, Tactical Slayer (SWAT) e Fiesta. Le tempistiche di lancio sono però successive alla pubblicazione della porzione singleplayer del gioco, ma dovrebbero arrivare entro la fine del 2021.

Il community manager John Junyszek ha aggiornato l'utenza su Twitter, aggiungendo che una speciale playlist molto richiesta dai fan: Social Slayer. "il nostro obiettivo per gli Eventi è di provare nuove modalità prima di aggiungerle alle playlist. Aggiusteremo l'offerta se sarà necessario, ma riusciremo portare questi aggiornamenti prima delle vacanze".

Let's talk about Halo Infinite playlists!

We've been reading your feedback, and we're working on plans to add Fiesta, Tactical Slayer (SWAT), and Free-For-All playlists as we speak. They won't land by Dec 8, but the team is pushing to get them in before the end of year ? — John Junyszek (@Unyshek) December 3, 2021

Nonostante sia già stato acclamato per l'ottima componente multiplayer, al punto da aver vinto la prima fase del Player's Voice ai The Game Awards, Halo continuerà ad espandersi sia sul fronte multigiocatore che su quello per giocatore singolo: l'arrivo della campagna è infatti imminente.

