Halo Infinite protagonista di un nuovo video gameplay che ci mostra due boss fight a difficoltà Leggendaria

Mentre 343 Industries si è concentrato principalmente sulla difficoltà Eroica per le sue campagne di Halo in passato, con Halo Infinite, lo sviluppatore ha progettato la base dell'esperienza attorno alla difficoltà Normale. Tuttavia, i fan della serie che amano la natura più impegnativa non devono preoccuparsi, perché c'è un nuovo gameplay che dimostra che il prossimo sparatutto sarà ancora in grado di offrire ai giocatori una dura battaglia se lo vogliono.

IGN ha caricato un video in cui mostra due dei primissimi combattimenti contro i boss del gioco a difficoltà Leggendaria. Il primo è contro il gigantesco Brute di nome Trimonious, mentre il secondo vede Master Chief confrontarsi con un letale soldato Elite di nome Chak'Lok. Entrambi pongono minacce e sfide uniche, richiedendo strategie diverse, ma entrambi chiaramente spingeranno i giocatori ai loro limiti.

Recentemente è stato pubblicato anche un video gameplay incentrato sulla primi minuti della missione "The Conservatory", in modo da offrire ai giocatori una visione più estesa della campagna single player. Senza indugi vi lasciamo al nuovo video.

Anche se la modalità multiplayer di Halo Infinite è disponibile ora, la campagna single player arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S (anche attraverso Xbox Game Pass) dall'8 dicembre.