Halo: il Master Chief della serie TV, Pablo Schreiber, suggerisce grandi novità per il 20° anniversario di Xbox di oggi

Pablo Schreiber, che interpreta Master Chief nel prossimo programma televisivo Halo, ha anticipato che "qualcosa di molto eccitante" accadrà oggi 15 novembre.

Anche il transmedia boss di Halo, Kiki Wolfkill, ha risposto al suo tweet. Il suggerimento è che Microsoft finalmente mostrerà o discuterà ulteriormente il tanto atteso show TV di Halo come parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario di Xbox.

Schreiber è affiancato da Natascha McElhone di Californication nel ruolo della dottoressa Halsey. Jen Taylor, che doppia Cortana nei videogiochi, doppia il personaggio anche nello show televisivo.

Wolfkill ha affermato che il franchise di Halo come FPS è limitato in termini di opportunità di narrazione poiché la trama principale si concentra su un personaggio: Master Chief. Ma con lo show televisivo, c'è l'opportunità di ampliare il franchise e guardare più personaggi e punti della trama. I passi che Microsoft sta intraprendendo con lo show televisivo Halo potrebbero non piacere a tutti, ha ammesso Wolfkill.

"In uno sparatutto in prima persona, c'è solo una parte del percorso del personaggio", ha detto. "Quindi la TV ci dà la possibilità di concentrarci davvero sul personaggio e sulla storia in un modo che è più difficile da trasmettere in un gioco in prima persona".

Something very exciting happening tomorrow? ? — Pablo Schreiber (@schreiber_pablo) November 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wolfkill ha accennato a questo in precedenza, dicendo che lo show televisivo di Halo sarà simile a Game of Thrones in termini di "portata, scala e complessità delle relazioni".

"Gran parte dello sfondo di Halo è questa sorta di dramma politico. È qualcosa che [viene toccato] molto leggermente nei giochi e si vede di più in alcuni degli altri medium", ha detto.

A differenza di Game of Thrones, tuttavia, lo show televisivo Halo non presenterà l'incesto. "Nessun incesto è pianificato per questo spettacolo, lo dirò. Se lo state cercando, non lo troverete qui", ha detto Wolfkill.

Lo show TV Halo sarà presentato in anteprima nel 2022 su Paramount+. Per quanto riguarda la serie di giochi, Halo Infinite uscirà l'8 dicembre.

Fonte: Gamespot.