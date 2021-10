Halo: Nerf e Hasbro annunciano la spara aghi per la gioia dei fan

Halo Infinite è tornato a far parlare di sé soprattutto per il fatto che ieri 343 Industries ha pubblicato un nuovo trailer questa volta incentrato sulla campagna single player.

Com'è ovvio, lo studio vuole celebrare l'imminente uscita del titolo in grande, quindi ha formato una partnership di lunga data con Hasbro per rilasciare repliche delle armi più iconiche dell'intera serie. Grazie a questo, i fan potranno presto aggiungere l'incredibile Nerf LMTD Halo Needler alla loro collezione.

L'arma collezionabile verrà lanciata tra pochi mesi e includerà una sorpresa: un codice per ottenere contenuti scaricabili per Halo Infinite. 343 Industries e Hasbro vogliono portare la replica della Needler Gun nelle mani dei giocatori. Per questo motivo, il Nerf LMTD Halo Needler avrà un'illuminazione interattiva che cambierà quando si spareranno i 10 dardi inclusi nella confezione.

Il nuovo Needler richiede 6 batterie AA per funzionare e includerà una scheda con un codice per scaricare contenuti per Halo Infinite. E' già possibile preordinarlo ad un prezzo di $ 99,99. Il suo lancio è previsto per l'11 gennaio 2022.

Fonte: Gamespot