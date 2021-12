Halo, la serie TV si mostra in un breve teaser prima del reveal ai The Game Awards

È passato molto tempo, ma l'adattamento televisivo live-action di Halo riceverà presto un reveal, grazie al suo primo trailer che verrà mostrato ai The Game Awards di questa settimana. Prima di tutto questo, però, è stato pubblicato un brevissimo trailer che sicuramente farà felici i fan in attesa.

La serie live-action di Halo, annunciata per la prima volta nel 2013, ha ricevuto il suo primo teaser trailer durante l'Xbox Anniversary Celebration di novembre. È vero che non ha mostrato molto - Master Chief si è messo il casco, Cortana ha salutato - ma è stato appena sufficiente per generare un incredibile hype.

La seconda clip pubblicata non è molto più illuminante, ma presenta alcuni filmati adeguatamente epici di marine spaziali che si precipitano verso le loro navicelle. Pochissimi secondi che però saranno accolti calorosamente dai giocatori di vecchia data (e anche dai nuovi, perché no?). Qui di seguito potete dare uno sguardo alla breve clip.

Find out how you can watch the stream at https://t.co/DZXP6xFN78 — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) December 7, 2021

Ricordiamo che i The Game Awards si terranno il 10 dicembre alle 2:00 di notte. In questo evento saranno annunciati anche tantissime esclusive.

Fonte: VGC