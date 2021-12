Halo serie TV ci mostra la prima foto di Master Chief!

Questa notte, oltre a premi e world premiere, sarà anche il momento della serie TV su Halo ai The Game Awards, dove finalmente potremo vedere un trailer fatto e finito in grado di mostrarci la qualità di una delle serie più attese degli ultimi anni. Cominciano ad arrivare comunque le prime informazioni, dopo il teaser mostrato in occasione dei 20 di Xbox.

Infatti, possiamo vedere per la prima volta il Master Chief della serie TV, interpretato da Pablo Schreiber (First Man, American Gods) direttamente da Entertainment Weekly. Pablo ha dovuto allenarsi praticamente tutti i giorni per interpretare lo Spartan come si deve; del resto Jonh 117 è letteralmente un colosso.

La serie espanderà i contenuti della serie videoludico ma mantenendo intatto il feeling della saga, senza snaturare i magici aspetti che ne hanno decretato il successo. A giudicare dall'immagine, anche la qualità della Mjolnir, la celebre armatura verde di Master Chief, sembra eccezionale e ricca di tutti quei dettagli che via via si sono aggiunti a ogni capitolo, in concomitanza con l'avanzare della tecnologia. Non resta che attendere il trailer.

