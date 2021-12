Halo: The Endless è il nome della prima espansione di Halo Infinite in arrivo in futuro?

Mentre la campagna di Halo Infinite è stata rilasciata ieri, Microsoft sembra già concentrata sul futuro della sua licenza di punta. Nella giornata di oggi, attraverso l'account Twitter Aggiornamenti Lumia, veniamo a sapere che l'azienda ha depositato un nuovo marchio.

Sul sito Trademarks Justia scopriamo che Microsoft ha registrato il marchio Halo: The Endless. Pochi dettagli accompagnano questa scoperta se non che il deposito risale al 3 dicembre 2021 e che è legato ai videogiochi. La porta resta dunque aperta a tutte le ipotesi. Molto probabilmente questo nome sarebbe destinato all'uso su una grande espansione per Halo Infinite. Sappiamo che il titolo è progettato per durare e che sono già previsti contenuti aggiuntivi.

Sfortunatamente, è per il momento ancora troppo presto per dire se questo marchio sia effettivamente collegato ad un'eventuale maggiore espansione che arriverà in futuro, anche perché né 343 Industries e nemmeno Xbox hanno ancora detto nulla a riguardo.

Vi ricordiamo che Halo Infinite è ora disponibile per intero con la sua campagna single player: a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

