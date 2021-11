Mario Kart 8 Deluxe sta per essere incoronato come gioco di corse più venduto di tutti i tempi?

Anche se il dato non è ancora ufficiale, poiché Nintendo deve ancora pubblicare i numeri aggiornati sulle vendite, sembra che Mario Kart 8 Deluxe verrà incoronato come gioco di corse più venduto di sempre.

Il titolo corsistico che è approdato su Nintendo Switch nel 2014, è un porting di Mario Kart 8. Ciononostante sembra aver avuto un incredibile successo: ad agosto di quest'anno il gioco aveva infatti venduto poco più di 37 milioni di copie e secondo l'utente Twitter Stealth, i dati aggiornati che arriveranno oggi indicano che Mario Kart 8 Deluxe è riuscito a superare addirittura le vendite di Mario Kart Wii che si attestano a quota 37,38 milioni.

L'utente Twitter afferma inoltre che i dati che verranno annunciati oggi includeranno le vendite di fine settembre, pertanto per quanto riguarda i numeri di un altro titolo di successo, Metroid Dread, dovremo aspettare il prossimo aggiornamento.

The update to the hardware/software sales will only go up until the end of September, so Metroid Dread isn't going to be talked about as it misses the cutoff.



It's going to be another few months before Nintendo reveals how it sold. — Stealth (@Stealth40k) November 3, 2021

Non ci resta che attendere l'ufficialità, ma possiamo dire quasi con certezza che Mario Kart 8 Deluxe è il re indiscusso.