Mario Kart, il popolare gioco di corse di Nintendo compie ben 30 anni!

Mario Kart pochi giorni fa ha compiuto il traguardo dei trent'anni: si tratta di uno dei giochi più iconici di Nintendo che, fin dal suo lancio in Giappone, ha saputo far innamorare i fan di tutte le età. Il franchise ha più di 160 milioni di copie vendute ed è composto da quattordici videogiochi, inclusi titoli lanciati per console domestiche, portatili e arcade.

Mario Kart 8 Deluxe è attualmente il capitolo più venduto del franchise e di maggior successo della serie, anche se non bisogna sminuire di certo i capitoli precedenti. Tutti i Mario Kart sono caratterizzati da meccaniche uniche e piste piene di carattere, da Mario Kart 64, che è stato il primo a presentare una grafica 3D, al grande successo Mario Kart DS e Mario Kart Wii.

Non dimentichiamo inoltre Mario Kart 7, il capitolo uscito per Nintendo 3DS che ha introdotto numerose idee che sono state ampliate nell'ottavo capitolo, così come Mario Kart: Double Dash, che si è distinto per la possibilità di avere due personaggi sullo stesso kart: il pilota si occupava infatti di portare a termine la corsa, schivando gusci e altri oggetti, mentre il passeggero gestiva gli oggetti che potevano essere lanciati.

30 years ago today, Super Mario Kart released on #SNES in Japan!



It's the perfect time to revisit the original Super Mario Kart by starting up #NintendoSwitchOnline and playing online with friends. Share a screenshot or clip of your favorite gameplay moments in the replies! pic.twitter.com/M1kkaOF0MP