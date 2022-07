Mario Kart 8 Deluxe il Pacchetto 2 del Pass percorsi aggiuntivi ha una data di uscita

Nintendo ha preso l'abitudine di lanciare casualmente nuovi annunci con poco (o nessun) preavviso, invece di aspettare un nuovo Nintendo Direct. Lo ha fatto con l'ultimo trailer di Bayonetta 3, che ha confermato una data di uscita, e oggi ha condiviso un trailer che mostra la prossima line-up di circuiti DLC per Mario Kart 8 Deluxe.

Proprio come il primo, il Pacchetto 2 sarà composta da due coppe aggiuntive contenenti quattro circuiti e sarà disponibile dal 4 agosto. Ricordiamo che se avete già acquistato il Booster Course Pass, i nuovi circuiti verranno scaricati immediatamente. Il Booster Course Pass è disponibile gratuitamente anche se siete abbonati al Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Il Pacchetto 2 conterrà il Trofeo Rapa, mentre i circuiti saranno: Veduta di New York, Circuito di Mario 3, Deserto Kalimari e Flipper di Waluigi. Oltre a questo ci sarà anche il Trofeo Elica con i seguenti circuiti: Sprint a Sidney, Terra delle Nevi, Gola Fungo e Cieli Stracciatella.

Il pacchetto 2 di #MarioKart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi è in arrivo il 4 agosto! Sfreccia su otto percorsi supplementari, tra cui il nuovo Cieli stracciatella!



Ottieni ora il Pass percorsi aggiuntivi: https://t.co/eSxCBZI6hP pic.twitter.com/y1rNNgHR60 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 28, 2022

Vi ricordiamo ancora una volta che il nuovo pacchetto per Mario Kart 8 Deluxe sarà disponibile dal 4 agosto.