Mario Kart 8 Deluxe: i prossimi percorsi aggiuntivi potrebbero essere stati svelati da un dataminer

Nintendo ha dato un buon motivo ai fan ieri per rientrare nel gioco di corse di Mario Kart 8 Deluxe, con il dispiegamento di tutta una nuova serie di circuiti che costituiscono la seconda ondata del Pass offerto come DLC. Il programma di questo nuovo contenuto prevede due nuove coppe composte da 4 circuiti per un totale di 8 livelli.

Tuttavia la notizia di oggi riguarda i prossimi percorsi aggiuntivi che verranno inseriti in Mario Kart 8 Deluxe in futuro, che inizia con la scoperta di una falla nel codice del gioco, subito sfruttata dai dataminer per dare uno sguardo a cosa possono aspettarsi i giocatori.

In particolare, questi sono i file di anteprima musicale inclusi nell'ultimo aggiornamento della versione 2.1.0. che permettono di indovinare quali circuiti arriveranno presumibilmente fino al sesto pacchetto. Questi file di cache normalmente hanno l'unico scopo di riprodurre un secondo di musica in attesa del caricamento completo di un file musicale.

I dataminer hanno cercato di esplorare i file di gioco fin dall'aggiornamento 2.0 per questo scopo e, se fino ad ora si trattava solo di ipotesi e fughe di notizie più o meno affidabili, ora possiamo identificare in modo abbastanza affidabile i nomi dei prossimi circuiti previsti in Mario Kart 8 Deluxe, semplicemente dal primo secondo dei pezzi interessati.

Here is what was he was able to decipher pic.twitter.com/KzEdWKTaCz — Fishguy6564 (@fishguy6564) August 5, 2022

Naturalmente, in attesa di conferme ufficiali da parte di Nintendo, queste informazioni dovrebbero comunque essere considerate come semplici rumor.