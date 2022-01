Mario Kart 9 annunciato quest'anno? Un analista fa ben sperare i fan

L'ultimo gioco che Nintendo ci ha offerto sugli spin-off corsistici di Mario è stato Mario Kart Live: Home Circuit per Nintendo Switch e Mario Kart Tour per dispositivi mobile. Ma questi non sono i tipici giochi di corse: innanzitutto Home Circuit utilizza la nostra casa e richiede un'auto fisica che deve essere acquistata separatamente e Mario Kart Tour è una versione molto semplificata. Quindi dal 2014 siamo senza un classico gioco di Mario Kart, dal momento che la versione Switch di Mario Kart 8 è un porting di Wii U.

Nella sua previsione fatta nell'articolo di GamesIndustry.biz, l'analista di Kantan Games Dr. Serkan Toto dedica qualche parola a quello che potrebbe essere il prossimo gioco di Mario Kart. Ha suggerito che il gioco arriverà con una svolta, una nuova meccanica oltre ad una rivisitazione della saga.

"Sono consapevole che Mario Kart 8 Deluxe sta ancora vendendo molto bene su Nintendo Switch, ma Mario Kart 9 è in fase di sviluppo attivo (e arriva con una nuova svolta) e Nintendo potrebbe annunciarlo quest'anno" afferma l'analista.

Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto della saga di corse della serie, con oltre 38 milioni di copie vendute. Nintendo non ha mai rilasciato due giochi Mario Kart sulla stessa console, ma non possiamo considerare Mario Kart 8 Deluxe come un gioco Switch nativo in quanto come detto è un porting. Ad ogni modo non ci resta che attendere.

Fonte: GamesIndustry