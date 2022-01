'Mario Kart 9 come una specie di avventura-kart ma temo uscirà su Switch 2'

Negli ultimi tempi i rumor su un possibile Mario Kart 9 si sono fatti più forti, con recenti notizie che affermavano che l'annuncio del nuovo capitolo potrebbe essere in programma per quest'anno.

Secondo l'analista Serkan Toto, "Mario Kart 8 Deluxe sta ancora vendendo molto bene su Nintendo Switch, ma Mario Kart 9 è in fase di sviluppo attivo (e arriverà con una nuova svolta) e Nintendo potrebbe annunciarlo quest'anno".

Ora è il giornalista di Game Industry, Christopher Dring, a parlare di Mario Kart 9 su Twitter e delle aggiunte che vorrebbe per il nuovo capitolo della serie racing di Nintendo.

"Mettere altri personaggi Nintendo in Mario Kart non darà una nuova svolta al gioco... è qualcosa di molto superficiale. Mi piacerebbe che facessero una sorta di gioco di avventura di Mario Kart. Sarebbe divertente. Sospetto che probabilmente arriverà su Switch 2".

Putting other Nintendo characters into Mario Kart isn?t really putting a new twist on the game? that?s very superficial. I?d love for them to do a sorta adventure Mario Kart game. That?d be fun. I still suspect it?ll probably be saved for Switch 2 — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 9, 2022

Come già detto, Mario Kart 9 non è stato ancora annunciato ufficialmente e sarà curioso vedere se Nintendo introdurrà davvero una svolta al suo racing game.

