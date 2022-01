Mario Kart 9 al centro di nuovi rumor tra personaggi di Pikmin, Star Fox e di altri franchise Nintendo

Mario Kart 8 è il gioco Nintendo più venduto di tutti i tempi, superando persino il gioco originale pubblicato su Wii. Ancora oggi il gioco sta praticamente andando a ruba ed è sicuramente questo ciò che spinge Nintendo ad aspettare il più a lungo possibile prima di lanciare un nuovo capitolo di Mario Kart.

Tuttavia, il gioco è molto atteso e suscita la curiosità di molti dataminer e altri addetti ai lavori del mondo dei videogiochi che, come i giocatori di tutto il mondo, sono ansiosi di scoprirne i segreti. Dopo un primo leak avvistato ad inizio mese, il prossimo gioco di Mario Kart - che potrebbe essere chiamato Mario Kart 9, Mario Kart 10 e Mario Kart: Crossroads -, è ancora una volta bersaglio di informazioni tuttavia ancora da confermare.

Un insider di nome Zippo, così noto per alcune precise informazioni, ha dichiarato che il gioco dovrebbe essere lanciato per celebrare il 30° anniversario della saga di Mario Kart, iniziata nel 1992. Oltre a questo, Zippo ha indicato che il prossimo capitolo di Mario Kart potrebbe presentare nuovi personaggi provenienti da determinati franchise come Pikmin, Arms o Star Fox. Sarebbe inoltre possibile avere accesso a un'ulteriore personalizzazione del roster dei piloti, in particolare grazie a skin alternative.

Tuttavia, Nintendo non intende limitarsi a nuovi personaggi e un'enfasi sui cosmetici poiché, secondo Zippo, il prossimo capitolo di Mario Kart potrebbe avere diritto a "contenuti single player estesi". Nonostante tutto, ricordiamo che è necessaria ancora cautela di fronte a queste voci che si stanno diffondendo sempre di più.

Fonte: The Gamer