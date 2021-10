PS4 e PS5, arrivano i saldi di Halloween sul PlayStation Store!

Le festività del 2021 sono ufficialmente arrivate con PlayStation Store che offre una serie di titoli horror ma non solo per PS4 e PS5 in forte sconto. Potete scegliere tra un totale di oltre 500 titoli in offerta, con sconti fino al 75%.

Si tratta di una promozione da non perdere se il gioco che avete puntato da tempo si trova nell'elenco. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni dei titoli in offerta.

Resident Evil Village PS4 & PS5: 39,89 euro

Biomutant: 38,99 euro

DOOM Eternal Deluxe Edition: 32,99 euro

Friday the 13th: The Game: 3,62 euro

DayZ: 29,99 euro

Diablo Prime Evil Collection: 41,99 euro

Resident Evil 7 Biohazard: 9,99 euro

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5: 50,99 euro

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: 29,99 euro

Borderlands 3: Ultimate Edition PS4 & PS5: 49,99 euro

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe: 39,99 euro

Predator: Hunting Grounds: 19,99 euro

CODE VEIN: 14,69 euro

Wasteland 3: 17,99 euro

The Evil Within 2: 13,19 euro

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5: 41,99 euro

Devil May Cry 5 + Vergil: 20,99 euro

XCOM 2 Collection: 17,99 euro

Per vedere tutti i giochi in offerta cliccate qui.