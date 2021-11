Ratchet & Clank Rift Apart è il GOTY dei The Game Awards 2021? Un leak potenzialmente clamoroso

Il 9 dicembre andranno in onda i The Game Awards 2021, lo show condotto da Geoff Keighley che premia i migliori titoli dell'anno.

Come ormai saprete, nel corso dei TGA viene assegnato anche l'ambito premio "Game of the Year", e sembra che quest'anno ci sia già un vincitore, ovvero Ratchet & Clank: Rift Apart.

Un'immagine comparsa sul sito ufficiale dei The Game Awards mostra l'esclusiva PS5 con la scritta "Winner" nella sezione GOTY. Dopo le numerose segnalazioni dei fan, la scritta è stata sostituita con "Voting Closed" e questo vale anche per gli altri giochi presenti nella sezione, dato che le votazioni del pubblico sono ufficialmente chiuse.

Ora, non sappiamo se l'immagine sia un falso, se si tratta di un errore o se, effettivamente, Ratchet & Clank: Rift Apart sarà il GOTY dei The Game Awards 2021. Per scoprirlo non resta che attendere il 9 dicembre.

Certamente, si tratta di un caso decisamente strano e, probabilmente, arriverà una spiegazione da parte di Geoff Keighley. Nel frattempo, vi ricordiamo che il voto del pubblico conta per il 10%, l'assegnazione dei premi dipende per il 90% dalla giuria.

Fonte: ResetEra - NeoGaf.