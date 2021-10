Red Dead Online: arriva il Pass di Halloween 2 e il vecchio west è molto più spaventoso

Nonostante non abbia il successo di suo fratello Grand Theft Auto (GTA Online), Red Dead Online risulta abbastanza seguito. La componente multiplayer di Red Dead Redemption II, arrivato ormai ai suoi primi tre anni di vita, vede un nuovo aggiornamento in concomitanza con l'arrivo di Halloween.

"Pare che degli insediamenti siano stati travolti da una serie di nuovi scontri. I telegrammi mormorano di battaglie contro strani e inquietanti avversari. Proteggi le proprietà di Armadillo, Butcher Creek, Shady Belle e Bolger Glade da attacchi letali nelle modalità Chiamata alle armi di Halloween".

In questa occasione, saranno previsti RDO$, Oro e PE doppi, ma non mancheranno le nuove maschere da quella da assassino alla "testa di porco". Il Pass di Halloween 2 sarà disponibile dal 28 ottobre, con ricompense valide sino al 22 novembre. Il Pass sarà comunque gratuito per chi ha già acquistato le parti del Club del grilletto facile.

