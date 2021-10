Resident Evil un carico di annunci in arrivo! Capcom lancia il sito per i 25 anni del franchise

In vista di Halloween, Capcom avrà sette diversi annunci relativi a Resident Evil da condividere per celebrare il 25° anniversario della serie. Cinque di questi sono previsti per il 21 e 22 ottobre 2021, un altro il 25 ottobre 2021, e poi l'ultimo il 29 ottobre 2021. Due di questi reveal invece sono già stati mostrati.

Il primo era un concorso su Twitter che consentiva ai partecipanti di vincere abbigliamento e oggetti a marchio Resident Evil, mentre l'altro semplicemente ricorda ai fan l'imminente porting di Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2. Attualmente non sappiamo se gli altri sette annunci saranno tutti di questa portata o se Capcom ha in serbo chicche interessanti per i fan. Bisogna ricordare che il marchio Resident Evil copre più dei semplici giochi ora, dato che esiste una serie di film, un anime, una serie di libri e una linea di abbigliamento e merchandising. Pertanto, è altamente improbabile che tutti e sette questi annunci riguardino nuovi videogiochi.

Tuttavia, è probabile che ci siano una o due rivelazioni entusiasmanti. Le possibilità includono la presentazione del DLC Resident Evil Village, che è confermato essere in lavorazione. Ci sono state anche voci di aggiornamenti PS5 per Resident Evil 2 e Resident Evil 3, mentre c'è anche la possibilità che Capcom riporti i titoli PS1 originali sui sistemi moderni.

Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli da parte di Capcom con questa celebrazione che durerà tutto il mese di ottobre.

Fonte: MP1ST