Resident Evil: Welcome to Raccoon City in un nuovo terrificante trailer pieno di spaventose creature

Mentre i Resident Evil di Paul W.S. Anderson si appoggiavano maggiormente all'azione fantascientifica, Johannes Roberts (47 Meters Down, The Strangers: Prey at Night) cambierà le cose con il suo Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che torna alle radici horror del franchise con quello che sembra un incubo assolutamente terrificante e pieno di creature.

Un nuovo trailer per il film è assolutamente terrificante e presenta i mostri più famosi del gioco, come i Licker.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriverà nei cinema il 24 novembre e si dice che darà il via a "un nuovo universo ispirato alle trame e ai personaggi dei classici giochi Resident Evil di Capcom".

"Tornando alle terrificanti radici del popolare franchise, il fan e regista Johannes Roberts porta in vita i giochi della serie per un'intera nuova generazione di fan".

"Raccoon City è ora una città morente del Midwest. L'esodo della Umbrella Corporation ha lasciato la città in una landa desolata... con una grande malvagità che si sta preparando ad uscire da sotto la superficie. Quando il male viene scatenato, gli abitanti della città sono per sempre... cambiati... e un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per scoprire la verità dietro l'Umbrella".

Il cast include Kaya Scodelario (Crawl) nei panni di Claire Redfield al fianco di Hannah John-Kamen (Ant-Man e the Wasp) nei panni di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) nei panni di Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) nei panni di Albert Wesker, Avan Jogia. (Zombieland: Double Tap) sarà Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) William Birkin.

Fonte: Bloodydisgusting.