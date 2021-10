Sifu svela come l'essenza delle arti marziali sia diventata videogioco in un video tutto combattimenti

Sloclap, studio di sviluppo e publisher del prossimo gioco d'azione Kung Fu Sifu, ha pubblicato un incredibile video dietro le quinte, che porta tutti i fan sul set di un dinamico combattimento ricco d'azione per raccontare loro l'approccio con cui il gioco prova a restituire tutte le sensazioni e le dinamiche dei combattimenti di Kung Fu reali. Tutti i dettagli e il video nel comunicato ufficiale qui di seguito.

Attraverso tutta l'intensità coinvolgente dei classici film di Kung Fu, Sifu racconta la storia di un giovane allievo di Kung Fu che ha trascorso la sua intera vita ad addestrarsi in vista del giorno della resa dei conti per vendicare il brutale assassinio della sua intera famiglia a opera di un misterioso gruppo di assassini. Sifu sarà disponibile il 22 febbraio del prossimo anno su PlayStation ed Epic Games Store.

Il nuovo video porta tutti gli aspiranti sifu dietro le quinte in compagnia del creative director di Sloclap Jordan Layani e del coreografo dei combattimenti Benjamin Colussi, per un approfondimento che riguarda il realismo degli scontri e l'approccio autentico adoperato per restituire la giusta visione culturale. Ogni elemento, dalla forma dei combattimenti fino al feng shui di Wuguan (una scuola di arti marziali cinese), è stato preso in considerazione per creare un gioco di combattimenti Kung Fu autentico, coinvolgente e ricco d'azione.

La collaborazione tra Sloclap e Colussi è cominciata mesi fa durante le prime fasi dello sviluppo, con le movenze del personaggio principale ispirate proprio da Benjamin Colussi e dal suo approccio unico al Kung Fu Pak Mei. Per enfatizzare l'autenticità, Colussi e Layani hanno lavorato insieme per restituire al meglio due concetti chiave: creatività e maestria. Fondendoli insieme, hanno creato il sistema di combattimento rapido e dinamico che si può ammirare in Sifu.

Benjamin ha creato più di 200 mosse per il personaggio principale, tra combattimento a mani nude e quello con l'uso di diverse armi. Ha lavorato insieme agli sviluppatori di Sloclap per creare mosse spettacolari che appaiano al contempo autentiche. Alcune delle scene di combattimento più complesse in cui si imbatteranno i giocatori, una volta che Sifu sarà disponibile, sono state create meticolosamente in tempo reale da Benjamin Colussi e la sua squadra di stuntman in uno studio di motion capture.

Questa collaborazione è stata anche oggetto di studio importante dal punto di vista culturale, come il design della Wuguan del protagonista: tutti i dettagli, dalla disposizione delle porte alle decorazioni fino al posizionamento dei singoli oggetti, sono estremamente importanti tanto quanto i combattimenti e la loro autenticità. L'esperienza di Colussi a Foshan, nella provincia di Guandong, ha fornito dettagli importanti che hanno aiutato a creare un mondo vivo, coinvolgente ed entusiasmante.

Il gameplay unico di Sifu propone un mix di due generi molto popolari e amati, e unisce l'intensità e il fascino senza tempo dei picchiaduro con il coinvolgimento e la struttura delle avventure d'azione in 3D. I giocatori andranno alla scoperta di un antico mistero attraverso una serie di difficili scontri che porteranno le tue abilità al limite. Ambientato in un dettagliato paesaggio urbano di una fittizia città cinese, dovrai svelare un antico mistero affrontando una serie di ardui duelli che metteranno le tue capacità a dura prova. Per avere la meglio in una situazione che appare disperata, dovrai fare affidamento a tutte le tue conoscenze di Kung Fu e a un ciondolo magico in grado di riportarti in vita in caso di sconfitta. Il costo della magia, però, non è banale, e ogni volta che tornerai dal mondo dei morti dovrai pagare con la tua giovinezza, mostrando via via maggiori segni di invecchiamento. Il tempo è il prezzo per ottenere la tua vendetta.

Ambientato in diversi luoghi della città, Sifu ti dà 24 ore di tempo per portare a termine la tua vendetta per la morte della tua famiglia. Dai tetti dei bassifondi della città, pieni di spacciatori e drogati alle immacolate sale di un museo d'arte contemporanea e sulle note di una colonna sonora entusiasmante, Sifu è uno dei giochi più attesi del 2022.

Puoi prenotare il gioco al prezzo di 39,99 € (edizione standard) e 49,99 € (edizione deluxe)