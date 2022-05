Sifu: un giocatore disabile gioca usando il piede sinistro al posto della mano

Dalle pagine di Reddit è emerso un video che mostra un giocatore disabile mentre gioca all'apprezzato Sifu usando il piede sinistro al posto della mano.

L'utente, conosciuto come Powerful-Pie4238 su Reddit, ha usato il piede sinistro per muovere la levetta analogica e la mano per premere i diversi pulsanti.

L'incredibile video evidenzia anche quanto questo giocatore sia bravo. Come saprete, Sifu offre un alto grado di sfida che, a quanto pare, non ha fermato questo utente nonostante una disabilità.

Il tema dell'accessibilità nei videogiochi è diventato sempre più importante negli ultimi anni, con diverse aziende che hanno lavorato a controller specifici per facilitare i giocatori con disabilità.

Ovviamente, non possiamo non citare Microsoft che con il suo Xbox Adaptive Controller ha compiuto un vero miracolo. Disponibile dal 2018, questo controller ha permesso a tantissimi giocatori affetti da disabilità di poter videogiocare.

Fonte: Reddit.