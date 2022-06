Sifu giocato con un controller di movimento è l'essenza del kung-fu videoludico

Con Sifu orai fan possono vivere un'esperienza di kung-fu fantasy sotto forma di beat 'em up 3D. E se si potesse farlo direttamente con i pugni usando alcuni controller di movimento? Questo è ciò che lo streamer Rudeism deve aver pensato e si è messo al lavoro. Rudeism è abbastanza noto nel mondo videoludico per i suoi modi bizzarri di giocare con controller strani e fantastici, così come per le sue sfide dal vivo.

Ora per il gioco di Sloclap ha creato dei fantastici controller con un sensore di movimento e quindi gioca a Sifu dal vivo mostrando i risultati. Come funzionano? Rudeism indossa due guanti con sensori di movimento e in ogni mano porta un bastoncino per il movimento del personaggio.

Basta lanciare un pugno in aria per un attacco leggero, ma altre opzioni di movimento vengono utilizzate per attacchi pesanti e persino parate. Facendo clic sui bastoncini si raccolgono oggetti e si fanno altre interazioni di gioco. Si tratta di un esperimento molto ingegnoso che può essere visto qui di seguito.

Been feeling super ill this weekend, but managed to push through and create one of the most fun builds I've ever made - the @SifuGame motion controller@goodgame_asia has been a real test of strength so far, it's been a really fun challenge 😁😁 pic.twitter.com/XgzXHhCYfJ — Rudeism @ Good Game Asia (@rudeism) June 19, 2022

Oltre a giocare in modalità facile, qualsiasi difficoltà maggiore sarebbe stata una sfida leggermente più grande per i sensori di movimento. Vi ricordiamo che Sifu è disponibile su PC, PS4 e PS5.

Fonte: Eurogamer