Sifu data di uscita anticipata! Trailer da non perdere su combattimento, morte e invecchiamento

Non capita tutti i giorni di vedere un anticipo sui tempi, abituati a vedere posticipi di mese in mese. Sifu, la misteriosa esclusiva PlayStation 5 riesce nell'intento di diventare l'unico gioco con data d'uscita anticipata, passando dal 22 all'8 febbraio 2022. Presentata con un nuovo trailer, la nuova data è accompagnata anche dall'annuncio di una nuova edizione deluxe con art book e soundtrack.

Questo anticipo sembra dovuto probabilmente all'intricato mese di uscite che vedrà tra le quali Elden Ring e Horizon Forbidden West, tanto per citarne due. Ma abbiamo anche novità lato gameplay: grazie a PlayStation Blog possiamo capire meglio la meccanica dell'invecchiamento e il combat system in generale.

Ispirato dai valori di allenamento e miglioramento di sé, facenti parte del Kung Fu, il sistema cerca di emulare la nozione reale di combattimento dello sbilanciamento dell'avversario, impedendogli di attaccare e di difendersi. Tutto si presenta abbastanza tecnico ma con la particolarità dell'invecchiamento: questo processo nasce da un elemento specifico, un antico ciondolo in grado di riportare in vita il protagonista. Ma il ciondolo necessita di energia vitale per funzionare perciò, a ogni ritorno in vita, egli invecchierà. Questo però non avrà effetti sul moveset. Si arriverà a un punto però, in cui non si potrà ingannare la morte, perché se è vero che continuerete a muovervi come sempre, la vostra vita sarà accorciata, sino al game over definitivo.

Dunque, Sifu arriverà su PlayStation 5 l'8 febbraio 2022, un titolo sicuramente interessante e diverso dal solito.

