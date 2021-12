Sonic, la Green Hill Zone ritorna sotto forma di LEGO!

LEGO ha annunciato un nuovissimo set basato sull'iconica Green Hill Zone di Sonic the Hedgehog del 1991. Concepita dal "superfan" Viv Grannell - che ha presentato la sua idea attraverso la piattaforma Lego Ideas e ha ricevuto 10.000 voti da altri fan per trasformare il loro sogno in realtà - questa nuova "versione analogica della Green Hill Zone offre ai fan la possibilità di costruire e mostrare un pezzo di storia del gioco".

"Molti dettagli divertenti e easter egg sono stati incorporati in un set da 1125 pezzi tra cui cinque minifigure: una versione aggiornata di Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman e Phantom Ruby", spiega la descrizione del prodotto.

"Sono incluse anche 10 scatole di anelli dorati e una leva Technic per far volare Sonic e i suoi amici in aria. E proprio come nel gioco, puoi guadagnare una gemma mentre costruisci il set! Questa divertente costruzione LEGO può essere giocato da qualsiasi fan di Sonic o LEGO per gli anni a venire".

Il set misura 17 cm di altezza, con una larghezza di 26 cm e una profondità di 6 cm. In tutto, il set vanta 1125 pezzi e sarà venduto al dettaglio ad un prezzo di 70 euro dal negozio online ufficiale di Lego dal 1 gennaio 2022.

Fonte: Nintendo Life