Sonic Frontiers come Zelda Breath of the Wild? Risponde Sonic Team

Manca poco più di una settimana all'uscita di Sonic Frontiers e, in preparazione alla sua uscita, il capo di Sonic Team Takashi Iizuka si è seduto con Shacknews per parlare di quali sono le novità con questo nuovo titolo.

Durante l'intervista, la discussione si è presto spostata sui Koco, creature che è possibile collezionare durante il gioco, con confronti fatti con i semi Korok in Zelda: Breath of the Wild. E quando Sonic Frontiers è stato rivelato per la prima volta, molti pensavano che questa nuova visione di Sonic prendesse ispirazione dall'enorme gioco open world di Nintendo. Ma Izuka suggerisce che, a parte la "libertà", i due sono giochi molto diversi.

"Dal punto di vista del team di sviluppo, stanno realizzando un gioco d'azione. Quindi, quando pensano a Breath of the Wild, vedono Breath of the Wild decisamente come un gioco di ruolo, e non è affatto simile al gioco d'azione che stanno realizzando...C'è lo stesso elemento di libertà che è stato applicato a Breath of the Wild come gioco di ruolo, ma stanno usando il gioco d'azione lineare ad alta velocità Sonic e implementando la libertà lì dentro".

Insomma, Izuka distingue immediatamente i due giochi definendone i generi: Sonic Frontiers come gioco d'azione e Breath of the Wild come gioco di ruolo. Anche se entrambi i giochi prendono un franchise consolidato e inseriscono i loro personaggi in un'ambientazione nuova e più aperta, sono diversi.

"Ma quando pensiamo, 'è un gioco open world? È simile a Breath of the Wild?', molte persone del team adorano la serie di Zelda, adorano Breath of the Wild, ci hanno giocato, ma loro non vedono davvero una somiglianza tra i giochi".

Fonte: The Gamer