Sonic Frontiers vince un premio ai Japan Game Awards ed è la prima volta nella storia della serie

Sonic Frontiers è stato uno dei protagonisti del Tokyo Game Show: un nuovo trailer infatti ci ha presentato Super Sonic e ci ha consentito di dare uno sugardo più da vicino al mondo di gioco.

Il titolo ha davvero rapito il cuore dei fan giapponesi e proprio durante l'evento Japan Game Awards ha ottenuto il premio Future Division. Insomma, Sonic Frontiers può vantarsi di aver raggiunto due obiettivi: il primo è ovviamente un premio per un gioco che ancora non è uscito.

Il secondo è che si tratta del primo gioco della serie Sonic ad ottenere un premio ai Japan Game Awards. Si tratta di due traguardi celebrati anche da SEGA. Il porcospino blu dopo un periodo di stasi ha ricevuto una maggiore spinta nel territorio del Sol Levante (e non solo) anche grazie ai film usciti recentemente.

Sonic Frontiers just won the Japan Game Awards Future Division award (i.e. best upcoming game) 💯🥇



First time a Sonic game has ever won this award! 🔥🔥 #TGS2022 pic.twitter.com/Yl0ewvVAT3