Star Citizen: Cloud Imperium Games aprirà un enorme studio a Manchester

Cloud Imperium Games, i creatori di Star Citizen e Squadron 42, si stanno preparando ad aprire un nuovo, enorme studio a Manchester. I piani ambiziosi prevedono che 400 persone della vicina Wilmslow si trasferiranno nell'ufficio nel maggio del prossimo anno. Poi inizierà il massiccio reclutamento, con un aumento significativo dell'occupazione nei prossimi cinque anni.

Entro la fine del 2023 si prevede che nello studio di Manchester lavoreranno 700 persone, ed entro la fine del piano quinquennale - nel 2026 - un totale di 1.000. I piani sono finanziati da un'ulteriore raccolta fondi per Star Citizen: i giocatori acquistano, tra le altre cose, astronavi, anche se non sono ancora disponibili. In totale, per quasi un decennio sono stati raccolti oltre 350 milioni di dollari per il titolo.

Cloud Imperium Games impiega già circa 700 persone in tutto il mondo, anche a Los Angeles, Austin, Francoforte e Montreal. Il punto più importante sulla mappa rimane la Gran Bretagna. "Manchester è dove ho iniziato la mia carriera nei videogiochi quando sono stato assunto per scrivere per la rivista The Micro User nel 1983 all'età di 14 anni", ricorda Chris Roberts, capo di CIG.

"Sono lieto di annunciare che abbiamo firmato un contratto di locazione a lungo termine per il nostro ufficio più grande finora nel centro di Manchester", ha aggiunto.

Fonte: Eurogamer