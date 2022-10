Star Citizen Squadron 42 in un video gameplay leak che mostra la modalità single player

Se o quando Star Citizen - Squadron 42, il gioco per giocatore singolo ambientato nello stesso universo, uscirà mai è una domanda che è stata posta non poche volte nel corso di quello che sembra un'eternità, ma Cloud Imperium Games sembra continuare a lavorare su entrambi i progetti.

Star Citizen continua a macinare finanziamenti e sta assistendo a un aumento del coinvolgimento dei giocatori negli ultimi mesi, ma c'è un aggiornamento interessante anche per coloro che sono più preoccupati per l'esperienza per giocatore singolo.

È trapelato infatti un nuovo video, presumibilmente una registrazione interna del gioco in studio, che mostra oltre 9 minuti di filmati interni di Squadron 42. Non sembra essere una demo, ma funziona più come una sorta di montaggio che mostra un numero di luoghi (sia a terra che nello spazio) e diversi personaggi, prima di mostrare anche alcuni scorci di filmati di gioco, tra cui il gameplay a terra e dogfight.

Per quanto riguarda quando sentiremo qualcosa di ufficiale su Squadron 42 o vedremo una vera demo di gioco, resta da vedere. All'inizio di quest'anno, Cloud Imperium Games ha affermato che il gioco era ancora ad almeno un anno o due dal lancio, perciò sembra che i giocatori dovranno aspettare ancora per vedere Star Citizen in nuovi trailer.

Fonte: Wccftech