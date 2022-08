Star Citizen doveva uscire nel 2015 secondo una vecchia rivista di Game Informer

Ci sono notizie che non vengono mai dimenticate e che fanno il giro di Internet. E' il caso di Star Citizen, titolo enormemente ambizioso che è stato annunciato per la prima volta nel 2012 con una campagna di crowdfunding.

Ora, la campagna è finita da anni ormai, ma lo sviluppatore continua a ricevere finanziamenti dai fan attraverso il suo sito ufficiale. Nel momento in cui vi scriviamo, il gioco ha raccolto la ragguardevole cifra di 494.897.712 di dollari, di certo non bruscolini.

Ricordiamo inoltre che Star Citizen non è solo MMO ma ha anche una campagna single player chiamata Squadron 42 anch'essa in via di sviluppo. Attualmente non sappiamo ancora quando il gioco uscirà dalla sua Alpha, ma un utente di Reddit ha trovato quello che potrebbe essere chiamato un vero cimelio. Una vecchia pagina di Game Informer del 2014 dove si indicava l'uscita di Star Citizen nel 2015. Non ci credete? Potete dare uno sguardo voi stessi.

Va da sé che in molti hanno scherzato su questa notizia: "Si sono sbagliati, intendevano 2051" afferma un utente. I fan del gioco però non hanno perso le speranze e nonostante qualche critica lungo gli anni, attendono ancora fiduciosi una data di uscita.