Star Citizen Kart si mostra in un nuovo video

Cloud Imperium games, sviluppatore di Star Citizen ha rilasciato un nuovo video che mostra una feature che sarà aggiunta nel gioco.

Nella prima parte del video vediamo la pista Snake Pit su Clio, rilasciata a sorpresa nell’alpha 3.17.2, il che è molto divertente ma la vera ciccia spunta fuori nella seconda metà del filmato.

In questa sezione si vede infatti l’alpha 3.8 ed il rilascio di piste sullo stile di Mario Kart con il convention centers percorso con il piccolo ma carino buggy Greycat PTV.

Altre notizie sul gioco riportano che il crowdfunding ha superato i 492 milioni, con gli account registrati che hanno superato i 4 milioni. Ovviamente non tutti gli iscritti sono utenti paganti. Molti si sono iscritti gratuitamente per poter provare alcuni eventi come il Free Fly conclusosi recentemente.

Cloud Imperium Games ha rilasciato in questi giorni un nuovo update targato 3.17.2 pieno di nuovi contenuti e feature.

Fonte: TWinfinite