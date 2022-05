Star Citizen introduce la fisica dei lenzuoli... e i fan non la prendono molto bene

Cloud Imperium Games sta portando avanti lo sviluppo di Star Citizen da ormai oltre 10 anni e al contempo sta portando i dettagli del gioco forse un po’ troppo oltre, al punto che i fan del gioco si stanno lamentando per il tempo speso nell'introduzione di questi dettagli, anziché in un rilascio più rapido.

Nella fattispecie, il team sta inserendo la “deformazione di coperte” affinché la simulazione di letti usati per dormire sia il più realistica possibile, così da creare pieghe credibili sui lenzuoli. A quanto pare è un elemento importante perché nella porzione single player di Star Citizen, Squadron 42, c'è stato un aggiornamento che permette agli NPC di trovare dei letti e mettersi a dormire.

Per utilizzare un eufemismo possiamo dire che i fan non siano particolarmente entusiasti: Star Citizen ha avuto una campagna in crowdfunding che ha superato i 450 milioni di dollari, eppure dopo più di due lustri si trova ancora in stato di Alpha, ma sembra che gli sviluppatori abbiano priorità diverse dal lancio.

Ammirevole, senza dubbio, che ci si concentri così tanto su un aspetto così marginale per il bene dell'immersione, ma non si può non simpatizzare con i fan, specialmente quelli che hanno contribuito con i propri soldi e non ancora un hanno visto un rilascio.

