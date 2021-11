Star Citizen ha raccolto la cifra record di 400 milioni di dollari! Manca 'solo' la data di uscita

Star Citizen è stato finanziato, finora, da 3,3 milioni di persone che hanno messo insieme la cifra record di 400 milioni di dollari, rendendo così Star Citizen il secondo prodotto con la campagna crowdfunding più alta della storia (il primo è EOS di Ethereum, che ha superato i 4 miliardi).

Lo studio di sviluppo Cloud Imperium Games ha reso noti anche un paio di altri dati: solo nella giornata del 19 novembre si sono aggiunti quasi 900mila dollari, e nel solo mese di ottobre più di 8 milioni. A marzo, la campagna aveva raggiunto i 350 milioni di dollari, e in così pochi mesi sono arrivati ad una nuova cifra tonda - stupefacente, sapendo che la campagna è cominciata all'inizio del decennio scorso.

Il lungo e controverso sviluppo di Star Citizen ha visto più volte Chris Robertson, capo del progetto, sotto accuse di non riuscire a sviluppare il gioco, specialmente a fornire e rispettare una data di lancio. Nove anni dopo, Star Citizen è ancora in Alpha. Anche la sua campagna standalone Squadron 42 resta in Alpha, ben sette anni dopo l'iniziale previsione di rilascio.

Al momento, le uniche indicazioni sulle tempistiche riguardano gli aggiornamenti: entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare l'update 3.16, nei primi tre mesi del 2022 l'update 3.17 e nei successivi tre mesi l'update 3.18.

Nel frattempo, Cloud Imperium Games sta aspettando il prossimo maggio per trasferirsi nel nuovo studio, a Manchester.

Fonte: Eurogamer.net