Star Citizen permette di mandare in 'overdose' di cure gli altri personaggi per rubarne il loot

Star Citizen è ormai un titolo in perenne sviluppo: ancora non abbiamo nessun indizio sul possibile rilascio di una versione finale del mastodontico progetto di Cloud Imperium, che tuttavia continua ad essere testato e aggiornato nella versione alpha.

L'ultimo aggiornamento lanciato (3.15.0) ha inserito una nuova arma medica pensata per guarire i compagni, che però sta venendo utilizzata in un modo piuttosto curioso e discutibile dai giocatori: questi ultimi infatti la stanno usando per mandare letteralmente in overdose ignari giocatori, per poi lasciarli a terra incoscienti e rubare ciò che possiedono. Ulteriore problema: questo può avvenire anche in aree in cui è disabilitato il combattimento PvP.

Le basi in Star Citizen dovrebbero essere luoghi sicuri in cui i giocatori possono gestire il proprio inventario e le loro navi, senza il timore di minacce. Tuttavia il fatto che questa particolare arma sia pensata per guarire, la rende utilizzabile in quanto strumento (teoricamente) non offensivo.

Con questa pistola è possibile quindi puntare un giocatore e "colpirlo" anche senza il suo consenso: questo non sarebbe un problema, se però nell'universo realistico di Star Citizen non fosse possibile finire in overdose per abuso di sostanze mediche.

Una volta quindi che un personaggio consuma troppi medicinali, cade a terra incosciente: gli altri giocatori possono quindi spostare liberamente i loro corpi e addirittura "spogliarli" di tutto ciò che portano, lasciandoli esanimi e letteralmente in mutande, come si può osservare da un curioso screenhot scattato dall'utente di Reddit AFloatingLantern.

Chiaramente si tratta di una meccanica che non è stata presa bene in considerazione in relazione a questi possibili effetti decisamente spiacevoli, soprattutto se sfruttati in modo truffaldino dai giocatori. Diamo per certo che Cloud Imperium non rilascerà il gioco con un difetto di questo tipo e già gli utenti stanno suggerendo interessanti soluzioni, come ad esempio l'inserire un'opzione per consentire o meno di essere guariti da altri.

Fonte: Kotaku