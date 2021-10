Star Wars, Disney stuzzica i fan con una road-map: un nuovo gioco sarà annunciato prossimamente?

Disney potrebbe aver suggerito un nuovo annuncio di gioco di Star Wars per la fine dell'anno secondo un grafico sul suo sito web. Questo annuncio sembra far parte della campagna Bring Home the Bounty dell'azienda, che rivelerà diversi annunci esclusivi dal merchandising ai nuovi progetti in lavorazione.

Secondo il sito web, Bring Home the Bounty è "una campagna globale di prodotti di consumo, giochi e pubblicazione che farà debuttare nuovi giocattoli, oggetti da collezione, libri, abbigliamento e altro di Star Wars ogni settimana fino alla fine dell'anno". Finora la campagna ha rivelato una serie di prodotti di abbigliamento a tema Star Wars e nuove figure Funko Pop.

Tuttavia, ciò che ha entusiasmato i fan è un'icona trovata sul sito Web che offre ai fan di Star Wars un suggerimento su ciò che riserveranno i prossimi mesi in termini di annunci. Nella settimana 10 della campagna, ovvero il 14 dicembre, l'icona sembra essere una sorta di controller di gioco, il che ha portato molti a ipotizzare che un nuovo gioco di Star Wars potrebbe essere rivelato entro la fine dell'anno. Qui di seguito potete visionarla.

Insomma sembra che le speranze dei fan siano riposte in quella piccola icona: cosa nasconderà? Lo sapremo tra qualche settimana.

Fonte: VGC