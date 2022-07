Star Wars: Knights of the Old Republic Remake rinviato a data da destinarsi? Lo sviluppo sembra sospeso

Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake è stato annunciato ufficialmente da Aspyr Media nel settembre dell'anno scorso e al momento del reveal il progetto era stato confermato come in fase di sviluppo iniziale, il che indicava che il lancio era ancora lontano. Ora sembra che l'uscita sia ancora più lontana, o peggio.

Un nuovo report di Jason Schreier di Bloomberg rivela che Aspyr Media avrebbe messo in pausa lo sviluppo di Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake. A livello interno, il progetto è stato rinviato a tempo indeterminato e, a quanto pare, Aspyr cercherà nuovi contratti e opportunità di sviluppo mentre cerca di capire come andare avanti con il remake.

Secondo quanto riportato da Schreier, il 30 giugno è stata ultimata una parte del gioco, ma nonostante il team di sviluppo fosse soddisfatto del risultato, il progetto non è andato giù alla dirigenza dello studio, forse a causa della quantità sproporzionata di denaro investita nello sviluppo della demo, che ha fatto temere che la produzione non fosse sostenibile. Anche i due responsabili del progetto, il design director Brad Prince e il direttore artistico Jason Minor, sarebbero stati bruscamente licenziati.

Il report afferma che quando è iniziato lo sviluppo del remake, Aspyr intendeva farlo uscire entro la fine del 2022, ma ora il team di sviluppo del gioco considera il 2025 un obiettivo molto più realistico. Alcuni membri di Aspyr ritengono inoltre che Saber Interactive, che all'inizio dell'anno ha confermato di voler fornire supporto allo sviluppo del remake, prenderà in mano il progetto come studio principale.

Fonte: Gamingbolt.