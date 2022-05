Star Wars Knights of the Old Republic Remake sarà un gioco 'enorme'

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato una notizia sullo stato dei lavori di Star Wars Knights of the Old Republic Remake, che vede la partecipazione di Saber Interactive. Il progetto non è ancora stato mostrato e oltre ad un trailer dello scorso anno non siamo stati in grado di ottenere nuove informazioni a riguardo.

Ciò potrebbe cambiare molto presto, visto che Matthew Karch, membro del consiglio di amministrazione di Embracer Group, ha dichiarato che nei prossimi mesi verranno svelate nuove informazioni.

Non solo, ma dalle parole di Karch, sembra inoltre che si tratterà di un progetto enorme: "Siamo pienamente fiduciosi che il gioco sarà fantastico, ma è un prodotto enorme e massiccio e i prodotti enormi richiedono molto impegno e molto tempo per essere realizzati. E soprattutto quando si parla di un gioco già vecchio, perché abbiamo praticamente dovuto rifare il gioco da zero".

Insomma, a quanto pare i team dietro il suo sviluppo stanno creando qualcosa di completamente innovativo. Non ci resta che attendere per scoprire quando verranno mostrati i primi dettagli su questo progetto.

