Star Wars Knights of the Old Republic Remake per PS5 riceverà informazioni 'nei prossimi mesi'

A settembre dello scorso anno durante il PlayStation Showcase è stato annunciato lo sviluppo di Star Wars Knights of the Old Republic Remake che sarà un'esclusiva console PS5 e uscirà inoltre su PC. Sono passati indubbiamente mesi e ancora i fan non hanno ricevuto nessun dettaglio: ebbene, ciò potrebbe cambiare molto presto.

Durante una conference call di Embracer Group, il membro del consiglio di amministrazione Matthew Karch ha spiegato che lo sviluppo del gioco vede l'aiuto anche di Sabre Interactive, poiché il gioco è stato praticamente sviluppato da zero.

"Aspyr si è impegnata a fondo per renderlo miglior gioco che potessero mai realizzare. Quando abbiamo acquisito Aspyr sapevamo che avrebbero richiesto la nostra assistenza. Sabre ha un'enorme esperienza nella creazione di questi prodotti. Siamo pienamente fiduciosi che il gioco sarà fantastico, ma è un prodotto incredibilmente enorme e progetti di questo tipo richiedono molto tempo e impegno per essere realizzati. Soprattutto se si parla di un gioco molto vecchio: abbiamo praticamente dovuto rifare quel gioco da zero. Ma direi che nei prossimi mesi ne sentirete parlare di più" ha affermato Karch.

I "prossimi mesi" vedono l'arrivo anche di tanti eventi: ricordiamo il Summer Game Fest, l'Xbox & Bethesda Showcase e la Gamescom per citarne alcuni. PlayStation mostrerà lo stato del gioco in un suo evento? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: Push Square