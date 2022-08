Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, lo sviluppo sembra essere passato da Aspyr a Saber Interactive

Il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic sarebbe attualmente in fase di sviluppo presso Saber Interactive.

Secondo una fonte di Bloomberg vicina al gioco, il travagliato progetto è stato spostato dal precedente sviluppatore Aspyr Media a uno studio di Saber nell'Europa orientale.

Il gioco richiederà probabilmente almeno altri due anni per essere completato, secondo la fonte del sito.

Secondo quanto riportato, Aspyr è stata sollevata dall'incarico di sviluppo perché il suo proprietario Embracer, e i partner di produzione Lucasfilm e Sony, non erano felici dei progressi del gioco sotto la sua direzione.

A maggio Embracer ha confermato che anche Saber, la società madre di Aspyr, stava lavorando al gioco e alcune fonti di Bloomberg hanno dichiarato all'epoca di ritenere possibile che lo studio si stesse occupando interamente dello sviluppo del progetto.

Pur non citando il titolo per nome, Embracer ha apparentemente confermato giovedì scorso che il gioco ha cambiato sviluppatore.

"Uno dei progetti AAA è passato a un altro studio all'interno del gruppo", ha dichiarato Embracer. "Questo è stato fatto per garantire che la qualità del titolo sia al livello richiesto. Non prevediamo ritardi materiali per il titolo a causa di questa transizione".

Annunciato lo scorso settembre per PS5 e PC, il gioco è stato in fase di sviluppo per tre anni presso Aspyr, con sede ad Austin, in Texas, che originariamente prevedeva di lanciarlo entro la fine del 2022.

Bloomberg aveva precedentemente riportato che Aspyr aveva licenziato l'ex design director Brad Prince e il direttore artistico Jason Minor a luglio.

I due sono stati licenziati poco dopo che lo studio aveva ultimato una demo del gioco da mostrare a Lucasfilm e Sony.

Fonte: VGC.