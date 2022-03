Star Wars: Eclipse rinviato? Quantic Dream risponde ai rumor

Quantic Dream ha risposto alle recenti voci secondo cui lo studio avrebbe rinviato Star Wars: Eclipse.

In un'e-mail inviata a GamesRadar, un rappresentante di Quantic Dream ha respinto le voci di un rinvio di Star Wars: Eclipse sulla base del fatto che una finestra di lancio non è mai stata confermata.

"Star Wars Eclipse non è stato rinviato perché Quantic Dream non ha mai annunciato o promesso una finestra di lancio per il titolo", ha affermato il portavoce. "Il reclutamento di talenti rimane attivo".

Quantic Dream afferma che lo studio ha aumentato la sua forza lavoro del 50% nel 2021 e ha ottenuto "ottimi risultati finanziari".

Star Wars: Eclipse ha fatto il suo debutto con uno straordinario trailer ai The Game Awards 2021, con Quantic Dream che ha confermato che il progetto era in fase di sviluppo iniziale. L'e-mail sembra essere in risposta a una recente voce di Tom Henderson di Xfire secondo cui i problemi di assunzione imprevisti avevano spostato l'uscita pianificata di Star Wars: Eclipse al 2027.

Il report Xfire analizza le offerte di lavoro per posizioni senior che sembrano non essere occupate da tempo, ma Quantic Dream ha sottolineato che "gli annunci di lavoro possono essere ingannevoli".

Non sappiamo molto di Star Wars: Eclipse al momento, ma Quantic Dream lo descrive come un "gioco di azione e avventura dalle ramificazioni complesse" ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica. Lo studio ha anche suggerito che "potrà essere vissuto in molti modi e metterà nelle vostre mani i destini di più personaggi giocabili".

Quantic Dream è meglio conosciuto per le sue avventure basate sulla narrativa come Heavy Rain del 2010, Beyond: Two Souls del 2013 e Detroit: Become Human del 2018, ma sembra che Star Wars: Eclipse si concentri maggiormente sull'azione.

Fonte: Gamesradar.