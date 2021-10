Star Wars Jedi Knight Collection e Star Wars Racer and Commando Combo sono in arrivo su PS4 e Switch

Aspyr sta lanciando versioni in bundle dei suoi porting di Star Wars su PlayStation 4 e Switch.

Star Wars Jedi Knight Collection includerà l'avventura per giocatore singolo Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast e il gioco multiplayer Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy.

Il primo, che segue le avventure dello Jedi Kyle Katarn, è uscito nel 2002 ed ha ricevuto un porting nel 2019. Jedi Academy è arrivato nel 2003, con un porting nel 2020.

Star Wars Racer and Commando Combo include Star Wars Episode 1 Racer e lo sparatutto Star Wars Republic Commando.

Entrambi i bundle verranno lanciati in Nord America ed Europa su PlayStation 4 il 26 ottobre, con un'uscita su Switch il 16 novembre.

Ogni bundle costa €29,99.

Aspyr è diventato noto per i porting di Star Wars negli ultimi anni. La società lavorerà prossimamente su un remake completo di Knight of the Old Republic di Bioware per PlayStation 5 e PC.

Fonte: Eurogamer.net.