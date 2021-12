System Shock Remake in nuove immagini: finestra di lancio programmata per il prossimo anno

Nightdive Studios e Koch Media hanno annunciato che il tanto atteso remake di System Shock ha ora una finestra di lancio programmata per il 2022. Le società hanno anche annunciato che il gioco sarà ora pubblicato da Prime Matter, una divisione di Koch Media.

Il CEO di Nightdive Studios, Stephen Kick, ha espresso molto ottimismo nei confronti della partnership appena annunciata. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un gioco il più vicino possibile alla perfezione", ha affermato Kick. "Siamo entusiasti di collaborare con Prime Matter per raggiungere questo obiettivo e considerarlo un passo importante nella crescita di Nightdive Studios".

L'annuncio è stato anche accompagnato da una nuova serie di nuovi screenshot del prossimo remake, ognuno dei quali presenta aree ed elementi del titolo originale del 1994 completamente realizzati con la tecnologia moderna. Qui di seguito potete gustare alcune immagini.

System Shock è noto per la sua influenza sull'industria dei videogiochi. Lo sviluppatore di videogiochi Ken Levine ha citato in particolare il gioco come un'influenza chiave dietro la sua creazione della serie BioShock.

