Twitch, il co-fondatore che ha creato Fractal afferma che molti sviluppatori sono interessati agli NFT nei giochi

Il co-fondatore di Twitch, Justin Kan ha recentemente creato un nuovo marketplace NFT chiamato Fractal. Kan non è il solo ad aver aperto le porte ai token non fungibili: oltre a SEGA e Square Enix, anche Ubisoft ha lanciato la sua piattaforma Ubisoft Quartz dove sono disponibili NFT legati a Ghost Recon Breakpoint.

Il creatore di Fractal ha dichiarato recentemente che molti sviluppatori vogliono inserire NFT nei propri giochi. "Tutti quelli che conosco nei giochi...se non stessero già lavorando a un gioco NFT, stanno pensando a come lo farebbero o stanno facendo perno su di esso in questo momento" ha affermato in un'intervista.

"Penso che ci sia una componente del mercato NFT che è molto speculativa. Ma sono davvero interessato all'esperienza programmabile che le persone potranno avere nel metaverso e come possiamo supportarla".

Dobbiamo dire che per adesso il marketplace Fractal di Kan ha registrato alcuni problemi: recentemente infatti diversi hacker hanno rubato agli utenti la bellezza di 150.000 dollari, soldi che (Kan ha già confermato) verranno rimborsati.

Fonte: Alt Char