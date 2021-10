Ubisoft lavora a un nuovo gioco sci-fi secondo degli annunci di lavoro

Ubisoft è una delle aziende più importanti al mondo nel settore dei videogiochi, con molti dei franchise di maggior successo come Assassin's Creed, Far Cry, qualsiasi Tom Clancy e molti altri. Ma sono sempre alla ricerca di nuove IP da sfruttare ed è ciò a cui sembra che la gente di Ubisoft Stockholm stia attualmente lavorando.

Il quartier generale è stato fondato principalmente ai suoi tempi per aiutare con lo sviluppo del gioco Avatar. Tuttavia, oltre a supportare quel titolo, sembra che siano al lavoro su un nuovo gioco. Lo studio ha infatti recentemente avviato 27 offerte di lavoro per diversi ruoli all'interno del team tutti focalizzati su un nuovo progetto.

In base ai dettagli che vengono detti in alcune offerte di lavoro, si possono chiarire alcune informazioni rilevanti tra cui il fatto che sia un gioco AAA d'azione che avrà un nuovo sistema di animazione, quindi non condividerà il motore con altri titoli Ubisoft. Alcune offerte di lavoro recitano: "Unisciti a noi in questo viaggio sulla luna!", il che suggerisce che il gioco molto probabilmente ha a che fare con lo spazio e la fantascienza.

Sebbene queste offerte di lavoro siano ufficiali ed è chiaro che stanno lavorando a un nuovo titolo, dobbiamo comunque aspettare dettagli ufficiali.

Fonte: GamesRadar