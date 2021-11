Wronged Us è un survival horror open world che si ispira a Silent Hill, Dark Souls e Resident Evil

I Golden Joystick Awards si sono svolti di recente, ospitando tra l'altro non solo premiazioni ma anche reveal di giochi. Uno di questi è proprio Wronged Us, un gioco horror open world che prende ispirazione da Dark Souls e Silent Hill. Il trailer di Wronged Us ha offerto ai fan una breve occhiata al gioco e a ciò che ha in serbo.

In Wronged Us avremo a che fare con un'entità inarrestabile, che cammina inesorabilmente verso le sue vittime fino a quando non le cattura e le uccide. Wronged Us non è timido riguardo alle sue ispirazioni. Oltre ad essere potenzialmente ispirato dal film It Follows, gli sviluppatori del gioco affermano che hanno anche preso spunto da Silent Hill, Dark Souls e Resident Evil.

Secondo il sito web ufficiale di Delusional Studio, Wronged Us si trova "ancora nelle fasi iniziali di sviluppo". È in lavorazione da un anno e mezzo come progetto di sviluppo individuale e lo studio sta assumendo personale per completarlo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Attualmente l'uscita del gioco è prevista per il 2023.

Fonte: Gematsu