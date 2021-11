Xbox Game Pass, Halo Infinite tra i 5 giochi in arrivo a dicembre già confermati

Sappiamo che ogni mese Microsoft annuncia quali sono i giochi che arriveranno all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Di solito questi titoli vengono annunciati ogni 1° e 15 del mese, ma per quanto riguarda dicembre sono già 5 i titoli che sappiamo con certezza arriveranno per tutti gli abbonati al servizio.

Ad oggi, come abbiamo detto, ci sono cinque nuovi giochi confermati. Alcuni di loro saranno disponibili proprio al day one: ovviamente non si tratta di un elenco completo, in quanto Microsoft deve ancora rivelare tutti i titoli Xbox Game Pass per dicembre, ma tra quelli confermati troviamo la campagna single player di Halo Infinite. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'elenco.

Lawn Mowing Simulator - 2 dicembre

Warhammer 40,000: Battlesector - 2 dicembre

Halo Infinite - 8 dicembre

Among Us - 14 dicembre

The Gunk - 16 dicembre

Come abbiamo detto, la lista completa non è ancora stata annunciata da Microsoft, pertanto gli abbonati possono aspettarsi ulteriori giochi che andranno a completare questo elenco.

Fonte: GameRant