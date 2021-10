Xbox: la campagna di Halo Infinite e 'grandi annunci' questa settimana? Parola di un noto insider

Continuano ad aleggiare diversi rumor in questo periodo legati a ciò che sta facendo Xbox con i suoi studi. Come vi avevamo già riportato in una recente notizia, secondo alcune indiscrezioni Xbox sarebbe al lavoro assieme allo studio Mainframe su un MMO per il cloud. Ora però arrivano nuovi dettagli su ciò che starebbe facendo la società.

L'insider Tom Henderson che in passato ha riportato con cura dettagli appartenenti al mondo di Battlefield, ha utilizzato Twitter per stuzzicare i fan di Xbox. Secondo quanto riferito da Henderson, la società starebbe per fare "grandi annunci" questa settimana: non solo, ma molto presto 343 Industries dovrebbe mostrare anche la campagna single player di Halo Infinite.

"Ho sentito che ci saranno dei 'grandi annunci' da parte di Xbox questa settimana, ma ho anche sentito da un'altra fonte che ci si prepara a mostrare la campagna single player di Halo Infinite" ha scritto Henderson.

Hearing that there are some "big announcements" coming from Xbox this week, but also heard from a separate person that there's a campaign showcase for #HaloInfinite is "coming soon". pic.twitter.com/6N2uWQPtNs — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 18, 2021

Ovviamente bisogna prendere queste voci di corridoio per quello che sono, ma ricordiamo che recentemente Xbox ha pubblicato (e poi rimosso subito dopo) un tweet legato a Fable. Dobbiamo prepararci quindi a grandi annunci come ha sottolineato Henderson? Non ci resta che vedere le mosse di Xbox questa settimana.

